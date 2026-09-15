LTR: сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для литовской и натовской системы воздушной безопасности ключевым остается не только обнаружение беспилотника, но и порядок принятия решения о его уничтожении. В мае 2026 года инциденты с дронами выявили слабости восточного фланга НАТО в работе противовоздушной обороны и во внутренних протоколах, которые задают критерии поражения объектов в воздушном пространстве стран альянса и фактически не дают возможности предпринимать решительные действия на месте.

Именно поэтому 19 мая 2026 года Эстония, Латвия и Литва выпустили совместное заявление с призывом переформатировать действующую с 2004 года миссию «Воздушной полиции НАТО в Прибалтике» в полноценную «Миссию противовоздушной обороны». Такой шаг позволил бы развернуть в регионе средства защиты от беспилотников и создать единые протоколы перехвата целей для оперативного реагирования на угрозы.

Показательно, что в тот же день, 19 мая, истребитель патрульной миссии НАТО впервые сбил дрон в воздушном пространстве Эстонии: до этого финны и прибалтийцы избегали подобных мер, опасаясь непреднамеренной эскалации на границе. Случай над Литвой укладывается в эту логику — вопрос о том, когда и по каким критериям сбивать неопознанный аппарат, остается центральным для региональной противовоздушной обороны.