LTR: сбитый над Литвой беспилотник прилетел из Белоруссии
Сбитый ночью над территорией Литвы дрон прилетел из Белоруссии, сообщает местный портал LRT. Советник президента Литвы по нацбезопасности Дейвидас Матуленис считает, что дрон, вероятно, отклонился от заданного курса.
БПЛА находился в воздушном пространстве Литвы «добрых полчаса», заявил глава Центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас. По его словам, «существует высокая вероятность» того, что дрон был оснащен взрывным устройством. Обломки беспилотника упали у деревни Праткунай в Кайшядорском районе. В LRT уточнили, что это малонаселенная сельская местность. Территорию оцепили, на место прибыли военная и муниципальная полиция, а также пожарные и медики. Кому принадлежит дрон, пока не установлено, правоохранительные органы изучают его обломки.
В Минобороны Литвы подтвердили информацию о сбитом БПЛА. «Вооруженные силы Литвы и итальянские пилоты, участвовавшие в миссии НАТО по противовоздушной обороне, продемонстрировали оперативную и ответственную реакцию»,— отметили в ведомстве, не приведя других подробностей.
Для литовской и натовской системы воздушной безопасности ключевым остается не только обнаружение беспилотника, но и порядок принятия решения о его уничтожении. В мае 2026 года инциденты с дронами выявили слабости восточного фланга НАТО в работе противовоздушной обороны и во внутренних протоколах, которые задают критерии поражения объектов в воздушном пространстве стран альянса и фактически не дают возможности предпринимать решительные действия на месте.
Именно поэтому 19 мая 2026 года Эстония, Латвия и Литва выпустили совместное заявление с призывом переформатировать действующую с 2004 года миссию «Воздушной полиции НАТО в Прибалтике» в полноценную «Миссию противовоздушной обороны». Такой шаг позволил бы развернуть в регионе средства защиты от беспилотников и создать единые протоколы перехвата целей для оперативного реагирования на угрозы.
Показательно, что в тот же день, 19 мая, истребитель патрульной миссии НАТО впервые сбил дрон в воздушном пространстве Эстонии: до этого финны и прибалтийцы избегали подобных мер, опасаясь непреднамеренной эскалации на границе. Случай над Литвой укладывается в эту логику — вопрос о том, когда и по каким критериям сбивать неопознанный аппарат, остается центральным для региональной противовоздушной обороны.