Сейм Литвы вновь проголосовал за поправку о размещении ядерного оружия

Сейм Литвы при повторном голосовании одобрил поправку к конституции, отменяющую запрет на размещение в стране ядерного оружия. Итоговое голосование по поправке назначено на 12 января 2027 года, передает LRT.

В первом и втором голосованиях за поправку проголосовали 99 и 106 парламентариев соответственно. Для внесения изменений в основной закон необходимо не менее 94 голосов в каждом из трех голосований.

Литовское Минобороны заявило, что поправка необходима для использования всего потенциала сдерживания НАТО.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас ранее указывал, что абсолютное большинство стран НАТО не имеют ограничений на размещение ядерного оружия, включая Латвию, Эстонию и Польшу.