Сейм Литвы вновь проголосовал за поправку о размещении ядерного оружия
Сейм Литвы при повторном голосовании одобрил поправку к конституции, отменяющую запрет на размещение в стране ядерного оружия. Итоговое голосование по поправке назначено на 12 января 2027 года, передает LRT.
В первом и втором голосованиях за поправку проголосовали 99 и 106 парламентариев соответственно. Для внесения изменений в основной закон необходимо не менее 94 голосов в каждом из трех голосований.
Литовское Минобороны заявило, что поправка необходима для использования всего потенциала сдерживания НАТО.
Глава парламентского комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас ранее указывал, что абсолютное большинство стран НАТО не имеют ограничений на размещение ядерного оружия, включая Латвию, Эстонию и Польшу.
Отмена запрета меняет прежде всего внутреннюю правовую рамку: она оставляет возможность для размещения ядерного оружия, но не означает, что оно появится в Литве. Для практической реализации потребовалось бы отдельное решение в рамках НАТО — в том числе признание альянсом необходимости такого размещения.
На уровне НАТО обсуждается расширение ядерного сдерживания в Европе, среди возможных мест для дополнительных американских вооружений называлась и Литва. При этом президент Литвы заявлял, что планов размещать ядерный арсенал в мирное время у Вильнюса нет, а власти страны считают отмену запрета совместимой с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.