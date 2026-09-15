Истребитель НАТО перехватил дрон в небе над Литвой
Над Каунасским уездом в Литве сбили беспилотник, сообщает LRT. Департамент противопожарной безопасности и спасения страны зафиксировал залет дрона на территорию страны сразу после полуночи.
По информации телерадиокомпании, в Вильнюсе, Тракайском, Электренском и Каунасском районах объявили желтый уровень воздушной угрозы. Кроме того, была ограничена работа аэропорта Вильнюса.
В ответ на инцидент в воздух подняли истребители воздушной полиции НАТО, которые уничтожили дрон спустя полчаса.
После перехвата БПЛА режим опасности и временные ограничения на полеты гражданской авиации были полностью отменены. В Национальном центре управления кризисами Литвы отметили, что радары зафиксировали движение объекта со стороны города Тракай.
Применение истребителей НАТО означает перевод инцидента в контур патрульной миссии мирного времени, задачей которой является обеспечение безопасности воздушного пространства альянса. Речь идет о задействовании военного механизма защиты воздушного пространства при нарушении его границ.
Ограничения для гражданской авиации в такой ситуации служат одновременно защитой пассажиров и условием для действий военных. В августе 2025 года Литва объясняла закрытие части воздушного пространства рисками от полетов беспилотников для гражданской авиации и необходимостью создать вооруженным силам условия для выполнения законных обязанностей в мирное время.
В 2026 году вопрос о порядке реагирования оставался актуальным: 17 мая обломки беспилотника упали в Утенском уезде, а 19 мая Эстония, Латвия и Литва призвали преобразовать действующую с 2004 года миссию воздушной полиции НАТО в полноценную миссию противовоздушной обороны, включая единые протоколы перехвата целей и средства защиты от БПЛА.