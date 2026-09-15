Истребитель НАТО перехватил дрон в небе над Литвой

Над Каунасским уездом в Литве сбили беспилотник, сообщает LRT. Департамент противопожарной безопасности и спасения страны зафиксировал залет дрона на территорию страны сразу после полуночи.

По информации телерадиокомпании, в Вильнюсе, Тракайском, Электренском и Каунасском районах объявили желтый уровень воздушной угрозы. Кроме того, была ограничена работа аэропорта Вильнюса.

В ответ на инцидент в воздух подняли истребители воздушной полиции НАТО, которые уничтожили дрон спустя полчаса.

После перехвата БПЛА режим опасности и временные ограничения на полеты гражданской авиации были полностью отменены. В Национальном центре управления кризисами Литвы отметили, что радары зафиксировали движение объекта со стороны города Тракай.