Медведев пригрозил Литве ответом в случае изменения безъядерного статуса

России придется реагировать, если Литва отменит запрет на размещение ядерного оружия в стране, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пригрозил Литве «исчезновением с карты мира» в случае конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится»,— сказал Дмитрий Медведев на видео, опубликованном в «Максе».

Запрет на размещение ядерного оружия в Литве закреплен в статье 137 конституции. Сейм республики планирует принять поправку об отмене запрета к зиме, сообщал председатель парламента Юозас Олякас. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия, если разместит его у себя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оружие массового устрашения».