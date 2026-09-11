Медведев пригрозил Литве ответом в случае изменения безъядерного статуса
России придется реагировать, если Литва отменит запрет на размещение ядерного оружия в стране, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пригрозил Литве «исчезновением с карты мира» в случае конфликта.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится»,— сказал Дмитрий Медведев на видео, опубликованном в «Максе».
Запрет на размещение ядерного оружия в Литве закреплен в статье 137 конституции. Сейм республики планирует принять поправку об отмене запрета к зиме, сообщал председатель парламента Юозас Олякас. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия, если разместит его у себя.
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Отмена запрета сама по себе не означала бы немедленного появления ядерного оружия в Литве. В июле 2026 года Сейм только дал ход поправке, причем за ее вынесение на голосование выступили 89 из 141 депутата; для изменения Конституции потребуются два голосования с трехмесячным перерывом и не менее 94 голосов, а завершить процедуру власти рассчитывают к началу 2027 года. Литовские власти также заявляли, что в мирное время не планируют размещать у себя ядерный арсенал и считают отмену запрета совместимой с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Политический смысл поправки — убрать национальное ограничение для возможного участия в ядерном взаимодействии с США и НАТО. В действующей натовской модели американские боеприпасы размещены в пяти европейских странах, а их самолеты отрабатывают совместные миссии, но решение о применении остается за США; по данным Financial Times, Вильнюс уже обсуждал с Вашингтоном возможность принять американские боеголовки, рассматривая это как средство сдерживания России. Поэтому изменение Конституции расширило бы военные варианты Литвы, хотя само по себе не подтверждает ни согласия США, ни фактического размещения оружия.