Трамп рассмотрит размещение военной базы США в Литве
Администрация США рассмотрит предложение руководства Литвы о создании военной базы на территории страны. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на брифинге на лужайке у Белого дома.
«Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди»,— сказал господин Трамп.
1 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова разместить на своей территории американский военный контингент на постоянной основе. По словам господина Синкявичюса, об этом он сказал во время встречи со спецпосланником США Джоном Коулом. Глава Литвы отмечал, что Вильнюс готов возместить Пентагону все расходы, поскольку заинтересован в присутствии американских войск в качестве гарантии безопасности.
Для создания постоянной американской базы одного политического согласия недостаточно: в похожем польском случае предложение оформлялось письмом министра обороны главе Пентагона 29 мая 2026 года, после чего глава ведомства Пит Хегсет его поддержал. Такая процедура показывает, что инициатива союзника должна пройти отдельное рассмотрение в американском оборонном ведомстве.
Постоянная база может означать не просто сохранение уже размещенных военных, а увеличение масштаба присутствия. В польском проекте в сентябре 2026 года говорилось о размещении около 10 тыс. военнослужащих при действующем контингенте США в 7 тыс. человек.