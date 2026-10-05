Трамп рассмотрит размещение военной базы США в Литве

Администрация США рассмотрит предложение руководства Литвы о создании военной базы на территории страны. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на брифинге на лужайке у Белого дома.

«Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос. Я знаю очень много людей в Литве. Это замечательные люди»,— сказал господин Трамп.

1 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова разместить на своей территории американский военный контингент на постоянной основе. По словам господина Синкявичюса, об этом он сказал во время встречи со спецпосланником США Джоном Коулом. Глава Литвы отмечал, что Вильнюс готов возместить Пентагону все расходы, поскольку заинтересован в присутствии американских войск в качестве гарантии безопасности.