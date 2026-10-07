США передали Литве партию ударных БПЛА Switchblade 600

США поставили Литве партию ударных беспилотников Switchblade 600. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы, не уточнив число полученных аппаратов.

Поставки Switchblade 600 осуществляет американская компания AeroVironment. Контракт был подписан в конце 2022 года.

«Благодаря беспилотникам Switchblade 600 Вооруженные силы Литвы получают новые ударные возможности. С их помощью солдаты могут быстро и точно уничтожать вражескую бронетехнику с безопасного расстояния, — заявил глава ведомства Робертас Каунас (цитата по LRT). — В то же время это еще одно явное доказательство партнерства между Литвой и Соединенными Штатами».

В военном ведомстве отметили, что Switchblade 600 — это беспилотник дальнего действия нового поколения с высокоточной оптикой и эффективной противотанковой боевой частью, способный оставаться в воздухе до 40 минут.