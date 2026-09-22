Сейм Литвы предварительно одобрил поправки к конституции о ядерном оружии

Сейм Литвы предварительно одобрил поправки к конституции страны, которые отменяют запрет на размещение в стране иностранных военных баз и оружия массового поражения, сообщает пресс-служба парламента. Для принятия поправок две трети депутатов должны поддержать их еще раз — но не ранее чем через три месяца.

Инициативу поддержали 99 депутатов. Еще 13 парламентариев проголосовали против, а пять — воздержались. «Ядерное сдерживание НАТО — одна из важнейших частей архитектуры коллективной обороны альянса», — заявил на заседании разработчик проекта, спикер Сейма Юозас Олекас. По его словам, эта система действует много десятилетий и снижает риск агрессии против НАТО. Господин Олекас подчеркнул, что международная обстановка вокруг Литвы с момента принятия конституции в 1992 году «существенно изменилась».

Глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что абсолютное большинство стран НАТО не имеют ограничений на размещение военных баз и ядерного оружия, включая Латвию, Эстонию и Польшу. «Мы не можем быть менее защищены, чем другие страны НАТО», — подчеркнул парламентарий.