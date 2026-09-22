Сейм Литвы предварительно одобрил поправки к конституции о ядерном оружии
Сейм Литвы предварительно одобрил поправки к конституции страны, которые отменяют запрет на размещение в стране иностранных военных баз и оружия массового поражения, сообщает пресс-служба парламента. Для принятия поправок две трети депутатов должны поддержать их еще раз — но не ранее чем через три месяца.
Инициативу поддержали 99 депутатов. Еще 13 парламентариев проголосовали против, а пять — воздержались. «Ядерное сдерживание НАТО — одна из важнейших частей архитектуры коллективной обороны альянса», — заявил на заседании разработчик проекта, спикер Сейма Юозас Олекас. По его словам, эта система действует много десятилетий и снижает риск агрессии против НАТО. Господин Олекас подчеркнул, что международная обстановка вокруг Литвы с момента принятия конституции в 1992 году «существенно изменилась».
Глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что абсолютное большинство стран НАТО не имеют ограничений на размещение военных баз и ядерного оружия, включая Латвию, Эстонию и Польшу. «Мы не можем быть менее защищены, чем другие страны НАТО», — подчеркнул парламентарий.
После окончательного принятия поправка уберет конституционное препятствие для обсуждения размещения американских ядерных боеголовок в Литве. По данным Financial Times, Вильнюс уже ведет такие переговоры с Вашингтоном, однако президент Гитанас Науседа подчеркивал, что планов размещать ядерный арсенал в мирное время пока нет: юридическая возможность и решение о фактическом размещении — не одно и то же.
Для НАТО это создает дополнительный вариант распределения ядерного сдерживания, но не гарантирует появления оружия в Литве. Дмитрий Песков заявлял, что размещение ядерного оружия в странах Балтии, по оценке российской стороны, приведет к контрмерам России для обеспечения ее интересов.