В Литве откроется центр обслуживания и ремонта французских САУ Caesar

Минобороны Литвы подписало соглашение о сотрудничестве с французским отделением оборонной компании KNDS. По нему $12 млн будет инвестировано в создание центров технического обслуживания самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar в Литве.

В мастерских будут ремонтировать критически важные компоненты электроники и гидравлики. Появление таких центров в Литве сократит время ремонта, считают в Минобороны.

«Литва стала первой страной в мире, которой Франция передает технологический опыт в ремонте электронных и гидравлических компонентов систем Caesar»,— указано в пресс-релизе оборонного ведомства. Глава Минобороны Роберт Каунас заверил, что открытие таких мастерских также повысит компетенции литовских специалистов

САУ Caesar производит французская компания Nexter. Максимальная дальность стрельбы в зависимости от снаряда варьируется от 41 до 55 км. В конце 2025 года Литва закупила у Франции 48 Caesar Mk II.