Сейм Литвы подвергнут ядерным испытаниям

Если Литва разместит у себя ядерное оружие, ее территория окажется под прицелом России. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы литовских властей исключить из своей конституции положение, запрещающее развертывать в Литве оружие массового поражения. В Вильнюсе между тем говорят, что это ограничение делает Литву «белой вороной» и «слабым звеном в системе (ядерного.— “Ъ”) сдерживания НАТО». Изменить основной закон литовские власти намерены к началу 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Это будет очень серьезным витком в плане эскалации напряженности, ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас»,— прокомментировал Дмитрий Песков планы Литвы в интервью «Первому каналу».

«Если на территории (Литвы.— “Ъ”) будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия»,— предупредил пресс-секретарь президента России.

Размещать на территории Литовской Республики оружие массового уничтожения запрещено согласно ст. 137 конституции страны (принята в 1992 году). Литва — единственная страна—член НАТО, где подобный запрет включен в конституцию.

В июле президент Гитанас Науседа призвал отказаться от этого ограничения и внес в Сейм (парламент Литвы) соответствующий законопроект. Чтобы изменить конституцию, парламентарии должны дважды с трехмесячным перерывом и квалифицированным большинством (как минимум 94 законодателя из 141) поддержать нововведение.

Литовские власти надеются добиться этого к началу 2027 года. За принятие законопроекта об изменении конституции агитируют премьер-министр Литвы Инга Ругинене, глава Минобороны Робертас Каунас, председатель парламента Юозас Олекас и другие высокопоставленные лица.

«Учитывая, что ядерный щит НАТО является одним из важнейших основ сдерживания… конституционный запрет, предотвращающий присутствие ядерного оружия на территории Литвы в случае угрозы агрессии, агрессии или необходимости коллективной обороны не соответствует изменившейся обстановке в сфере безопасности и интересам национальной безопасности Литвы. Мы не можем оставаться слабым звеном во всей системе сдерживания НАТО»,— обратился Юозас Олекас недавно к своим коллегам (цитата по ТАСС). Снятие ограничений позволит Литве, по его словам, более не быть «белой вороной» в НАТО.

По словам литовского журналиста и комментатора Лиудаса Дапкуса, обсуждаемая поправка не означает, что на территории Литвы действительно будет размещено ядерное оружие.

«Она лишь создает правовую базу для такого шага на случай, если НАТО сочтет подобное размещение необходимым. И разумеется, это служит четким политическим сигналом Кремлю,— заявил он изданию Eastern Frontier.— Россия должна ясно понимать: в случае кризиса НАТО может задействовать здесь (в Литве.— “Ъ”) любые средства — вплоть до тех, что способны стереть с лица земли российские города».

Ранее власти Латвии и Эстонии также заявили, что готовы разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах их стран и в интересах НАТО. Законодательных ограничений у них в этом вопросе нет.

На фоне обсуждения возможности развертывания ядерного оружия в странах Прибалтики глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти государства становятся «главными боеголовками» НАТО против России, а Дмитрий Песков предупредил, что России придется принять в отношении них «контрмеры».

Между тем в июне и парламент Финляндии одобрил отмену действовавшего почти 40 лет запрета на ввоз ядерного оружия на территорию страны.

Этот шаг снял юридические барьеры и перевел Хельсинки в режим готовности к ядерному взаимодействию в рамках НАТО, а также открыл путь к участию в инициативе Франции по расширенному европейскому ядерному сдерживанию (см. “Ъ” от 19 июня). Москва отреагировала на это решение ожидаемо негативно. «Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия. Что это меняет для финнов? Всего одну сущую мелочь: теперь их страна находится в списке целей для ядерного удара России»,— заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Сейчас американское ядерное оружие размещено на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Военно-воздушные силы этих государств вместе с США в ходе «совместных миссий НАТО» отрабатывают применение американских авиабомб с ядерными боеголовками — ими в случае кризиса предполагается оснастить самолеты участвующих в программе стран, хотя решение об использовании ядерного оружия в конечном счете останется за США. На фоне конфронтации с Россией то и дело возникают слухи о перспективе размещения американских ядерных авиабомб в странах Восточной Европы (чаще всего в этом контексте упоминается Польша), однако власти США наличие таких планов не подтверждают.

По мнению профессора НИУ «Высшая школа экономики», программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, литовские власти в этом контексте выступают «не сами по себе, а прежде всего как член НАТО».

«Они часть команды, где действия каждого отдельного игрока призваны обеспечивать позиции основного игрока — в данном случае США. Угроза размещения ядерного оружия на территории стран Восточной Европы, включая Литву, дает США дополнительный козырь в противостоянии с Россией, которая к ядерному сдерживанию относится более чем серьезно,— отметил он в беседе с “Ъ”.— Наблюдаемая ныне в Литве дискуссия — это вклад этой страны в общее дело НАТО. Что могут, то и вкладывают».

Елена Черненко