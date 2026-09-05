Reuters: Литва и Латвия планируют прекратить транзит российского зерна
Власти Литвы и Латвии рассматривают возможность остановки поставок российского зерна, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, после атак Украины на российские порты в Балтийском море Москва начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии. Речь идет в первую очередь о Латвии. Reuters указывает, что в октябре поставки могут резко вырасти.
Правительство Латвии планирует обсудить полный запрет на транзит российского зерна. Власти Литвы пока не раскрывают конкретные ограничения. При этом премьер страны Миндаугас Синкявичюс заявлял, что экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры «противоречит нашим ценностям».
Для российского зерна прекращение транзита через Латвию и Литву означало бы закрытие используемого балтийского канала вывоза. Еще в 2022 году отмечалось, что через прибалтийские порты идут также зерно, руда и удобрения, и не все такие потоки удастся оперативно перенаправить.
Связь региона с российским зерновым экспортом была заметна и по прямым закупкам. В феврале 2024 года Литва приобрела 12,2 тыс. т российского зерна, а Латвия — 58,8 тыс. т; месяцем ранее литовские власти призывали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии, и к обращению присоединились министры сельского хозяйства Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.