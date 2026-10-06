Песков прокомментировал возможное размещение базы США и ядерного оружия в Литве
Песков: Россия будет принимать меры в случае размещения базы США в Литве
Создание базы США в Литве и намерение прибалтийской республики отказаться от запрета на размещение ядерного оружия следует рассматривать как приближение НАТО к российским границам. России придется принять меры «для гарантированного обеспечения... безопасности», если оба эти сценария будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все-таки военная база — это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности»,— пояснил господин Песков на брифинге.
Сегодня президент Литвы Робертас Каунас в интервью LRT заявил, что страна готова принять американских военных на постоянной основе. Это, в частности, предполагает создание военной базы США в Литве, что допускал и американский президент Дональд Трамп. Кроме того, литовский сейм вновь одобрил поправку к конституции, которая отменяет запрет на размещение в стране ядерного оружия. Финальное голосование по этому вопросу состоится в январе 2027 года.
Отмена конституционного запрета в Литве сама по себе не означала бы появления там ядерного оружия. Поправка лишь создавала бы правовую возможность для такого шага, тогда как в июле 2026 года президент Гитанас Науседа говорил об отсутствии планов размещать ядерный арсенал в мирное время. Параллельно Вильнюс вел переговоры с Вашингтоном о возможном размещении американских боеголовок, поэтому между изменением закона и фактическим размещением оставались бы отдельные политические и военные решения.
Постоянная база США означала бы отход от модели, при которой в 2023 году силы НАТО в Польше и странах Балтии действовали на ротационной основе и обычно сменялись через шесть месяцев. Тогда такую схему связывали с Основополагающим актом Россия—НАТО, запрещавшим создание постоянных баз на большей части бывшего восточного блока; переход к постоянному присутствию менял бы именно характер военной инфраструктуры, а не только ее численность.