Песков прокомментировал возможное размещение базы США и ядерного оружия в Литве

Создание базы США в Литве и намерение прибалтийской республики отказаться от запрета на размещение ядерного оружия следует рассматривать как приближение НАТО к российским границам. России придется принять меры «для гарантированного обеспечения... безопасности», если оба эти сценария будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки военная база — это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности»,— пояснил господин Песков на брифинге.

Сегодня президент Литвы Робертас Каунас в интервью LRT заявил, что страна готова принять американских военных на постоянной основе. Это, в частности, предполагает создание военной базы США в Литве, что допускал и американский президент Дональд Трамп. Кроме того, литовский сейм вновь одобрил поправку к конституции, которая отменяет запрет на размещение в стране ядерного оружия. Финальное голосование по этому вопросу состоится в январе 2027 года.