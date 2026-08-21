Члена правления «Литовских аэропортов» уволили из-за обвинений в связи с Россией

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас отозвал члена правления государственного оператора «Литовские аэропорты» (LTOU) Александра Ланецкого с должности. Об этом сообщает LRT. Ранее несколько депутатов раскритиковали топ-менеджера за комментарии российским и белорусским СМИ и позицию по теме российско-украинского конфликта.

Господин Ланецкий в соцсети заявил, что сам инициировал свою отставку. По его словам, он не согласен с выдвигаемыми против него обвинениями, но не хочет мешать работе компании.

В правительстве Литвы сообщили, что министр транспорта уже объявил отбор кандидатов на замещение вакантных мест в правлении LTOU. Сам господин Таминскас отметил, что кандидаты должны обладать безупречной репутацией.