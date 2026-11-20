Белоруссия направила спасателей к границе после пожара на Игналинской АЭС
МЧС Белоруссии направило специалистов в приграничный с Литвой Браславский район Витебской области для проверки радиационной обстановки после пожара на Игналинской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пожар произошел 17 ноября на складе первого блока станции, расположенной в 4 км от белорусской границы. Литовские спасатели получили сигнал в 9:34, а к 11:51 потушили огонь. По данным литовского регулятора ядерной безопасности, при инциденте обошлось без пострадавших, угрозы радиационной безопасности также не возникло.
В белорусском МЧС уточнили, что первоначально официальных сведений от Литвы не получили. Ведомство запросило информацию и предложило помощь в ликвидации последствий, литовский регулятор ответил на запрос. Работы по выводу АЭС из эксплуатации приостановили в зоне вытяжной вентиляции, где произошел пожар, указали в МЧС.