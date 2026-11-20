В белорусском МЧС уточнили, что первоначально официальных сведений от Литвы не получили. Ведомство запросило информацию и предложило помощь в ликвидации последствий, литовский регулятор ответил на запрос. Работы по выводу АЭС из эксплуатации приостановили в зоне вытяжной вентиляции, где произошел пожар, указали в МЧС.