Bild: военных ФРГ принудительно мобилизуют для бригады в Литве
Минобороны Германии решило принудительно набрать до 1 тыс. военнослужащих для укомплектования бригады Бундесвера, которую размещают в Литве. Кампания по обязательному призыву начнется уже в конце сентября, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
К концу 2027 года численность немецкого контингента в Литве планируют увеличить примерно до 4,8 тыс. человек. Однако добровольцев для полной комплектации подразделения не хватает: особенно сильно недостает специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров.
В августе, по данным Bild, на добровольной основе удалось укомплектовать бригаду лишь на 60%. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее допускал возможность принудительного набора военнослужащих.
Целью отправки немецких военных в Литву газета называла усиление восточного фланга НАТО. Кроме того, в прошлом месяце Euronews сообщал о развертывании Германией подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве, вдоль границы с Белоруссией.
Речь идет не о краткосрочной переброске подразделения, а о создании постоянно действующей немецкой бригады в Литве. Бундесвер начал ее постоянное размещение 1 апреля 2025 года, а полное развертывание запланировано на 2027 год. В немецком Минобороны решение о размещении около 5 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО называют «флагманским проектом», призванным подчеркнуть приверженность обязательствам перед союзниками.
Для такой схемы нужны военнослужащие, готовые к многолетней службе за рубежом, и именно этот формат, по оценке экспертов, затрудняет набор добровольцев: в Германии тяжело найти желающих служить даже внутри страны.
Юридической основой размещения стало подписанное в сентябре 2024 года межправительственное соглашение, по которому Литва передала Германии право безвозмездно использовать литовскую недвижимость и хранить на территории страны оружие и боеприпасы.