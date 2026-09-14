Bild: военных ФРГ принудительно мобилизуют для бригады в Литве

Минобороны Германии решило принудительно набрать до 1 тыс. военнослужащих для укомплектования бригады Бундесвера, которую размещают в Литве. Кампания по обязательному призыву начнется уже в конце сентября, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

К концу 2027 года численность немецкого контингента в Литве планируют увеличить примерно до 4,8 тыс. человек. Однако добровольцев для полной комплектации подразделения не хватает: особенно сильно недостает специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров.

В августе, по данным Bild, на добровольной основе удалось укомплектовать бригаду лишь на 60%. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее допускал возможность принудительного набора военнослужащих.

Целью отправки немецких военных в Литву газета называла усиление восточного фланга НАТО. Кроме того, в прошлом месяце Euronews сообщал о развертывании Германией подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве, вдоль границы с Белоруссией.