В Литве вернут всеобщий призыв к 2032 году
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о том, что в стране с 2032 года введут всеобщую воинскую повинность. Решение принято Государственным советом по обороне республики, передает заявление главы государства LRT.
По словам президента, срок до 2032 года выбран для того, чтобы «подготовить необходимую инфраструктуру для размещения большего числа призывников и обучить инструкторов». Девушки по-прежнему смогут проходить срочную службу добровольно.
Господин Науседа сообщил, что у призывников появится больше вариантов прохождения службы. Они смогут учиться на операторов беспилотников или оказывать поддержку погранслужбе и пожарно-спасательным частям.
Литва отменила срочную службу в 2008 году, но восстановила частичный призыв в 2015-м. Сейчас ежегодно в армию республики призывают более 5 тыс. молодых людей, которых отбирают случайным образом, сообщает LRT. После введения всеобщего призыва это число, по оценкам, увеличится примерно до 7,5 тыс.