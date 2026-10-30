В Литве вернут всеобщий призыв к 2032 году

Литва отменила срочную службу в 2008 году, но восстановила частичный призыв в 2015-м. Сейчас ежегодно в армию республики призывают более 5 тыс. молодых людей, которых отбирают случайным образом, сообщает LRT. После введения всеобщего призыва это число, по оценкам, увеличится примерно до 7,5 тыс.