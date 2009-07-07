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Авиастроение и влияние на него санкций, деятельность Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Росавиации, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК); самолеты SSJ 100 и МС-21, сертификация авиатехники; авиаперевозки, пассажиропоток, работа авиакомпаний, чартерных перевозчиков и аэропортов; бизнес лоукостеров, деятельность S7, скандалы с «Аэрофлотом», «Победой» и Utair; цены на авиакеросин и претензии к качеству авиатоплива — последние новости и все самое важное об авиарынке в теме «Ъ».