Су-30 примерит тяжелый вес
ОКБ Сухого прорабатывает установку на истребитель более мощного ракетного вооружения
ОКБ Сухого рассматривает возможность установки на истребителях семейства Су-30 тяжелой ракеты класса «воздух—поверхность» или «воздух—корабль». Ранее на индийские Су-30МКИ была интегрирована авиационная версия российско-индийской ракеты BrahMos, однако нынешняя разработка может быть связана и с новыми российскими средствами поражения. По мнению эксперта, опыт интенсивных боевых действий выявил потребность в недорогих высокоточных боеприпасах, которые можно производить значительно большими партиями.
О возможности интеграции тяжелой ракеты в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил главный конструктор ОКБ Сухого Олег Панков. «Существуют проработки, и необходимость созрела у заказчика подвесить на самолет тяжелую ракету "воздух—поверхность" или "воздух—корабль". Такая проработка есть, желание есть, требуется небольшая доработка конструкции. Это реально»,— сказал господин Панков, не уточнив ни тип ракеты, ни заказчика.
В той же программе гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о модернизации Су-30 с учетом опыта специальной военной операции и технологий, реализованных в рамках проекта Су-35. По его словам, полученные наработки используются для дальнейшего совершенствования самолета, который в обновленном облике предлагается зарубежным заказчикам.
Олег Панков также рассказал об экспортной модификации Су-30СМЭ, оснащенной, по его словам, полностью российским бортовым оборудованием. В качестве примера он привел партию самолетов, которая была поставлена Мьянме. Отсутствие в их базовой конфигурации оружия большой дальности господин Панков объяснил особенностями географии страны.
При этом, по его словам, самолет можно перевести в конфигурацию с более широкими боевыми возможностями: «Он может нести оружие большой дальности, поражать цели на дальностях далеко за 100 км. Это в основном программная доработка».
Технический прецедент установки тяжелого боеприпаса на самолет этого семейства уже существует. В ноябре 2017 года индийские ВВС впервые успешно применили авиационную версию российско-индийской ракеты BrahMos с Су-30МКИ, поразив морскую цель. Масса ракеты составляет около 2,5 тонны. Для ее интеграции потребовались механические, электрические и программные изменения самолета. В декабре 2019 года индийская сторона сообщила о завершении работ по интеграции.
Для ОКБ Сухого одним из возможных вариантов оснащения действительно могла бы стать адаптация BrahMos с использованием опыта индийских специалистов, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. По его словам, российской стороне было бы проще получить у партнеров необходимые программные протоколы и опереться на уже проведенную интеграцию ракеты на Су-30МКИ. Эксперт отмечает, что индийская сторона была бы заинтересована в продаже BrahMos российским заказчикам, но вместе с тем такой вариант поставил бы поставки вооружения в зависимость от индийского партнера.
Еще одним ограничением может стать политика Индии в отношении экспорта ракет третьим странам.
Глава ЦАСТ приводит в пример Индонезию, с которой индийская сторона долгое время отказывалась даже обсуждать поставки BrahMos. В июле 2026 года страны договорились о поставке ракетного комплекса, однако речь идет о береговом варианте, а не об авиационной версии для Су-30.
Вместе с тем Руслан Пухов не согласен с предположениями, что нынешняя разработка обязательно представляет собой производную от ракет «Оникс» или «Яхонт». По его словам, за последние годы в России появились новые средства поражения, которые также могут быть интегрированы на Су-30. «Целый ряд российских компаний разработали недорогие, но мощные средства высокоточных вооружений, которые могут быть интегрированы на тяжелый боевой авиационный комплекс типа Су-30»,— говорит эксперт. К числу таких разработок можно отнести, например, авиационный барражирующий боеприпас «Дань-Т», представленный «Ростехом» в 2026 году.
Директор ЦАСТ также напоминает, что высокоточные средства поражения, имевшиеся у ведущих военных держав до начала СВО, отличались высокой стоимостью и выпускались небольшими партиями. Но опыт интенсивных боевых действий показал, что таких боеприпасов требуется в разы больше: даже российские темпы производства, более высокие по сравнению с европейскими, оказались недостаточными для возникших потребностей. Поэтому эксперт не исключает, что ОКБ Сухого прорабатывает интеграцию новых боеприпасов, которых до начала СВО не было в российской номенклатуре вооружений.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 3