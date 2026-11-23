Для ОКБ Сухого одним из возможных вариантов оснащения действительно могла бы стать адаптация BrahMos с использованием опыта индийских специалистов, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. По его словам, российской стороне было бы проще получить у партнеров необходимые программные протоколы и опереться на уже проведенную интеграцию ракеты на Су-30МКИ. Эксперт отмечает, что индийская сторона была бы заинтересована в продаже BrahMos российским заказчикам, но вместе с тем такой вариант поставил бы поставки вооружения в зависимость от индийского партнера.