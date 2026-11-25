Соглашение подписано спустя шесть месяцев после майского визита Дональда Трампа в Пекин. Во время этого визита президент США намекнул, что китайские авиакомпании готовы разместить крупные заказы на американские лайнеры Boeing. По его словам, общее количество самолетов, которое собираются купить китайцы, составляет около 200 штук.