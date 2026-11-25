Xiamen Airlines потратила $7,4 млрд на закупку 50 лайнеров Boeing 737-8
Китайская авиакомпания Xiamen Airlines подписала соглашение с американской корпорацией Boeing о закупке 50 лайнеров Boeing 737-8. Сумма сделки составляет $7,4 млрд. Об этом сообщает Aviation Week со ссылкой на уведомление, которое подала на Шанхайскую фондовую биржу материнская компания Xiamen Airlines — China Southern Airlines.
Как отмечает издание, сделка стала крупнейшей покупкой лайнеров Boeing китайскими авиакомпаниями с 2017 года. Поставки 737-8 Xiamen Airlines запланированы на 2031–2034 годы.
Соглашение подписано спустя шесть месяцев после майского визита Дональда Трампа в Пекин. Во время этого визита президент США намекнул, что китайские авиакомпании готовы разместить крупные заказы на американские лайнеры Boeing. По его словам, общее количество самолетов, которое собираются купить китайцы, составляет около 200 штук.
Согласно базе данных Aviation Week Fleet Discovery, в настоящее время авиакомпания Xiamen Airlines эксплуатирует 28 самолетов 737-8, еще 43 таких лайнера она заказала ранее.