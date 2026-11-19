ОАК передала ВКС России партию модернизированных Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщила пресс-служба ОАК. Самолеты получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения.
Перед передачей самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны проверили их в разных режимах, после чего машины перегнали на аэродром базирования. «На сегодняшний день это самый испытанный истребитель пятого поколения в реальных боевых условиях. С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты»,— указано в пресс-релизе.
В «Ростехе» сообщили, что производство следующих партий Су-57 продолжается. «Он востребован в войсках, поэтому наши авиазаводы не снижают темпы выпуска, и новые партии самолетов уже находятся в производстве»,— заявили в госкорпорации.