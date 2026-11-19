Перед передачей самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны проверили их в разных режимах, после чего машины перегнали на аэродром базирования. «На сегодняшний день это самый испытанный истребитель пятого поколения в реальных боевых условиях. С его борта могут применяться самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты»,— указано в пресс-релизе.