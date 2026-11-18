Прибывший в Анталью из Минвод самолет «Азимута» обыскали после сообщений о бомбе
В самолете авиакомпании «Азимут», который сел в Анталье, не оказалось взрывного устройства, сообщило агентство IHA. Информацию также подтвердил представитель авиакомпании в разговоре с «РИА Новости». Информация о бомбе на борту распространилась в СМИ после взлета.
Воздушное судно выполняло рейс А46217 Минеральные Воды — Анталья. Оно село в Анталье в 14:42 мск по расписанию. После посадки из самолета эвакуировали 65 пассажиров и четырех членов экипажа. При досмотре ни взрывного устройства, ни других посторонних предметов не нашли.