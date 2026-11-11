Киберугрозы держат высоту

Однако я бы сказал, что вообще не стоит выпускать такие большие отчеты, которые подсвечивают эту проблему публично, особенно если перед этим не поступило уведомление этим компаниям. Желательно бы, чтобы организации эти уязвимости устранили как раз перед публикацией подобных сведений. Злоумышленникам не составляет труда, особенно в современном мире, где множество операций делается с помощью ИИ-технологий, найти возможные уязвимости».