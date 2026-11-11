Киберугрозы держат высоту
Из-за чего компании в авиаотрасли могут оказаться в зоне риска
Каждая вторая российская компания, связанная с авиацией, может оказаться уязвимой перед хакерами. Даже регулярные проверки цифровой безопасности не спасают от ошибок в защите, выяснили аналитики компании CICADA8. Эксперты проверили 300 организаций и у всех нашли уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. В зоне риска — авиакомпании, аэропорты и другие участники рынка.
Устаревшие системы, плохо защищенные сайты и ошибки в настройках открывают хакерам доступ к корпоративным данным и сервисам клиентов. А взлом одного подрядчика способен поставить под угрозу сразу всю цепочку компаний, которые предоставляют пассажирам услуги. Насколько критичны такие уязвимости для авиаотрасли? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с руководителем сервиса PT Fusion в Positive Technologies Денисом Кувшиновым:
«В небольших компаниях процесс по выявлению и устранению уязвимостей и внутри сети, и снаружи часто организован достаточно плохо: нет специалистов, которые этим будут заниматься, возможно, даже инструментов, которые должны это отслеживать. Так что такая проблема действительно существует.
Однако я бы сказал, что вообще не стоит выпускать такие большие отчеты, которые подсвечивают эту проблему публично, особенно если перед этим не поступило уведомление этим компаниям. Желательно бы, чтобы организации эти уязвимости устранили как раз перед публикацией подобных сведений. Злоумышленникам не составляет труда, особенно в современном мире, где множество операций делается с помощью ИИ-технологий, найти возможные уязвимости».
Уязвимости во внешнем цифровом периметре используются для разных кибератак, отмечают эксперты. Обычно хакеры создают поддельные сайты от имени авиакомпаний и собирают с их помощью данные клиентов, а также сотрудников. Аналитики советуют контролировать не только собственные ресурсы, но и инфраструктуру подрядчиков. Так риски стать жертвой хакеров будут минимальными, говорит основатель консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:
«Действительно у очень многих компаний есть уязвимости. Важно сделать так, чтобы их отработка, их поиск были регулярными. Здесь анализируются все-таки внешние факторы, внешний периметр, то есть не внутри инфраструктуры.
В первую очередь нужно следить за уязвимостями, в том числе за новыми, и закрывать их, обновлять систему защиты.
Например, недавно случилась история с PHP. Используются DDoS-атаки и атаки на бизнес-приложения, то есть не просто на веб-сайты».
В июле 2025 года злоумышленники атаковали сервисы «Аэрофлота», тогда из-за сбоев в его системах в Шереметьево отменили почти 50 рейсов. Ответственность за атаку взяли на себя международные хакерские группировки.