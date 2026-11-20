Самолет American Airlines экстренно сел в Аризоне из-за возгорания двигателя
Airbus A319 компании American Airlines совершил экстренную посадку в Финиксе, штат Аризона, из-за возгорания одного из двигателей, пишет CBS News. На борту находились 120 пассажиров.
Огонь заметили с борта SkyWest, вылетевшего следом. Диспетчер передал пилотам American Airlines это сообщение, а также предупреждение о возможной утечке. Командир A319 сообщил о неполадках в гидравлической системе и запросил возвращение в аэропорт отправления. Он несколько раз подал сигнал бедствия Mayday и уточнил, что запас топлива на борту составляет примерно 8,6 т.
По прилете воздушное судно осмотрели экстренные службы. В American Airlines рассказали телеканалу, что посадка прошла штатно. Затем самолет самостоятельно доехал до терминала.