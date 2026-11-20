Огонь заметили с борта SkyWest, вылетевшего следом. Диспетчер передал пилотам American Airlines это сообщение, а также предупреждение о возможной утечке. Командир A319 сообщил о неполадках в гидравлической системе и запросил возвращение в аэропорт отправления. Он несколько раз подал сигнал бедствия Mayday и уточнил, что запас топлива на борту составляет примерно 8,6 т.