Число отмен рейсов в США из-за сбоя достигло 17 тысяч
С 13 по 15 ноября в США из-за технического сбоя было отменено около 17 тыс. авиарейсов, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные сервиса Flighty. По его оценке, инцидент стал самым значительным за несколько десятилетий нарушением авиационного трафика в США, связанным с техническими неисправностями.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны 13 ноября. Это было связано со сбоем связи, затронувшим все центры управления воздушным движением. Отмены рейсов продолжались в выходные.
Министр транспорта США Шон Даффи объяснил сбой работами по замене медных кабелей на оптоволокно на одном из объектов FAA. Он возложил ответственность на подрядчика — компанию L3Harris, которая, по его словам, либо установила неисправный маршрутизатор, либо «плохо выполняла свою работу для нас».