Предыдущий запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября. Ограничения нацелены на «поддержание надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом», указано в пресс-релизе. Меры не распространяются на поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.