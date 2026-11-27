Правительство продлило запрет на экспорт авиакеросина до апреля 2027 года
Запрет на экспорт из России топлива для реактивных двигателей будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. Мера касается в том числе купленного на биржевых торгах сырья, сообщила пресс-служба правительства.
Предыдущий запрет, введенный в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября. Ограничения нацелены на «поддержание надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом», указано в пресс-релизе. Меры не распространяются на поставки авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений.