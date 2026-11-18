Пристегните кошельки
Насколько вырастут цены на авиабилеты из-за нового сбора
Власти планируют ввести дополнительный сбор с авиапассажиров. За перелет внутри страны придется доплатить 500 рублей, а за международный рейс — уже 1 тыс. Деньги пойдут на производство российских самолетов, следует из поправок, которые предложил Минпромторг.
Если инициативу примут, новый сбор начнет действовать с января 2027 года. При этом сами билеты могут подорожать гораздо сильнее, считает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин:
«Говорить о том, что билеты тут же автоматически подорожают на 500, на 1 тыс. рублей в зависимости от направления — было бы некорректно. Цены формируются в зависимости от спроса. На каждый рейс одновременно существуют порядка двух-трех десятков тарифов, они открываются или закрываются для продажи. Если вы просто добавите 1 тыс. рублей к каждому тарифу, получится, что система управления доходами будет продавать билеты по меньшему тарифу, но поскольку в него будет включен сбор, цена останется прежней. Просто авиакомпания, собрав ту же выручку, часть ее должна будет отдать в Минтранс.
Авиакомпания — это не богадельня, на некоторых прибыльных направлениях она, наверное, может это сделать, но на других будет сокращать предложение. Было 12 рейсов в неделю, останется десять.
Полетят только те, кому все равно нужно лететь и кто готов платить дороже. Поэтому на некоторых направлениях цены действительно могут вырасти значительно больше.
Единственный вопрос: у нас вроде как одни чиновники говорят о необходимости повышения доступности авиаперевозок и мобильности населения, а другие занимаются этим: отнять и поделить. Сбор будут платить все, а распределяться он будет в пользу тех, кому достались отечественные самолеты».
Передача авиакомпаниям МС-21, а также импортозамещенных «Суперджетов» и Ту-214 начнется во второй половине 2027 года, пишет Ъ. Первыми российские самолеты получат Аэрофлот, Азимут и Red Wings. Сбор Минпромторга может не покрыть расходы авиакомпаний на эксплуатацию новых лайнеров, сомневается директор сервиса Run Avia Андрей Патраков:
«Количество самолетов постоянно сокращается — это нормальная деградация авиационного парка любой страны, но в российской действительности она усугублена санкциями: новых самолетов нет, отечественные почти не поставляются.
Когда такие меры вводятся со стороны Минпромторга, они напрямую влияют на механизмы ценообразования. Мне кажется, главная причина здесь — дефицит бюджета, стоимость только будет расти.
С другой стороны, вариантов нет, в промышленности деньги не могут появиться, кроме как от государства.
Я 70 оценивал, даже меньше. Если цель в том, чтобы скинуться на новые российские самолеты —- это задача либо экономически нецелесообразная, либо невозможная. Российское население, уменьшающееся с каждым годом, к сожалению, не обладает потенциалом, чтобы содержать гражданскую авиационную промышленность, тем более в таком экзотическом виде, как полностью суверенную и технологически независимую. Пока ни один опыт стран, которые делают самолеты, этого не подтверждает. Возникает вопрос: сколько нужно денег на это. Точного ответа на него нет».
Кроме того, "Ъ" пишет о росте тарифов на аэронавигацию. Федеральная антимонопольная служба увеличила ставки на 5,5%. Против повышения ранее выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта из-за опасений, что это приведет к росту цен на билеты.