«Говорить о том, что билеты тут же автоматически подорожают на 500, на 1 тыс. рублей в зависимости от направления — было бы некорректно. Цены формируются в зависимости от спроса. На каждый рейс одновременно существуют порядка двух-трех десятков тарифов, они открываются или закрываются для продажи. Если вы просто добавите 1 тыс. рублей к каждому тарифу, получится, что система управления доходами будет продавать билеты по меньшему тарифу, но поскольку в него будет включен сбор, цена останется прежней. Просто авиакомпания, собрав ту же выручку, часть ее должна будет отдать в Минтранс.