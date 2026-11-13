Самолет S7 сел в Бишкеке из-за сообщения о бомбе
Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск — Бишкек, досматривают в аэропорту Манас киргизской столицы из-за сообщения о взрывном устройстве. Информацию об инциденте распространило ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
В 17:24 по местному времени (14:24 мск) самолет приземлился в международном аэропорту Бишкека. На борту находились 158 пассажиров. После поступления сообщения о возможном взрывном устройстве самолет отбуксировали на удаленную стоянку, подальше от терминала и других воздушных судов. Багаж, ручную кладь и личные вещи временно оставили внутри самолета.
Всех пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал. К обследованию самолета привлечены кинологи со служебными собаками. Они проверяют воздушное судно на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов. После завершения осмотра самолета отдельной проверке подвергнется багаж и ручная кладь пассажиров. Если угроза не подтвердится, вещи вернут владельцам.
В сообщениях из Бишкека пока не раскрывается, каким образом поступила информация о минировании — по телефону, электронной почте или другим каналам. Нет также сведений о том, обнаружены ли в самолете подозрительные предметы и задержан ли кто-либо в связи с инцидентом.