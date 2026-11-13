Самолет S7 сел в Бишкеке из-за сообщения о бомбе

В сообщениях из Бишкека пока не раскрывается, каким образом поступила информация о минировании — по телефону, электронной почте или другим каналам. Нет также сведений о том, обнаружены ли в самолете подозрительные предметы и задержан ли кто-либо в связи с инцидентом.