«Ижсталь» отозвала иск о банкротстве производителя SJ-100 «Яковлев»
ПАО «Ижсталь» отозвало заявление о признании производителя гражданских самолетов «Яковлев» банкротом. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Яковлев».
«Программа развития гражданской авиации реализуется стабильно. Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК»,— сказали в «Ростехе». На данный момент выполнено более 60% испытательных полетов. Также идет подготовка к началу поставок лайнеров, подчеркнули в госкорпорации.
ПАО «Яковлев» производит самолеты SJ-100, МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Выручка компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года составила 78 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.