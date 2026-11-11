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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

«Ижсталь» отозвала иск о банкротстве производителя SJ-100 «Яковлев»

ПАО «Ижсталь» отозвало заявление о признании производителя гражданских самолетов «Яковлев» банкротом. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в состав которой входит «Яковлев».
«Программа развития гражданской авиации реализуется стабильно. Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК»,— сказали в «Ростехе». На данный момент выполнено более 60% испытательных полетов. Также идет подготовка к началу поставок лайнеров, подчеркнули в госкорпорации.
В пресс-службе «Яковлева» сообщали, что иск связан с задолженностью компании, но сумму не называли. Компания заверяла, что «приняла необходимые меры для ее погашения в полном объеме». «Ростех» ранее заявлял, что компании банкротство не грозит.
ПАО «Яковлев» производит самолеты SJ-100, МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Выручка компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года составила 78 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Ростех»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Ростех
Авиановости