Акция почти полностью парализовала авиасообщение по всей стране. В главном аэропорте Брюсселя отменены 404 рейса (это более 80% всех рейсов), что затронуло более 51 тыс. пассажиров. Кроме того, забастовка вызвала серьезные перебои в работе общественного транспорта, логистики и служб вывоза мусора. В частности, сообщается, что на маршруты не вышли около 40% автобусов и трамваев одного из крупных операторов общественного транспорта — De Lijn. Особенно серьезно это сказалось на Антверпене, где встала почти половина транспорта.