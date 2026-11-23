Общенациональная забастовка в Бельгии парализовала авиасообщение
В Бельгии проходит общенациональная забастовка против роста стоимости жизни и политики правительства. Об этом сообщает Le Soir. В ней принимают участие авиадиспетчеры, работники общественного транспорта, госслужащие, учителя, работники сферы услуг.
Акция почти полностью парализовала авиасообщение по всей стране. В главном аэропорте Брюсселя отменены 404 рейса (это более 80% всех рейсов), что затронуло более 51 тыс. пассажиров. Кроме того, забастовка вызвала серьезные перебои в работе общественного транспорта, логистики и служб вывоза мусора. В частности, сообщается, что на маршруты не вышли около 40% автобусов и трамваев одного из крупных операторов общественного транспорта — De Lijn. Особенно серьезно это сказалось на Антверпене, где встала почти половина транспорта.
В организованном забастовщиками массовом шествии в Брюсселе приняли участие, по данным полиции, около 50 тыс. человек. Профсоюзы насчитали 70 тыс. протестующих.