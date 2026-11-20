Самолеты развели в воздухе, но не на земле
Диспетчера аэропорта Сочи будут судить за столкновение на летном поле
Как стало известно “Ъ”, суд в Сочи на следующей неделе начнет слушание уголовного дела в отношении авиадиспетчера Елены Балануцы, которую обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. 27 июня 2025 года на рулежной дорожке аэропорта Сочи столкнулись два Boeing авиакомпаний Utair и NordStar, в результате чего хвост одного воздушного судна и крыло другого получили повреждения. Елена Балануца не признает вину, ее поддерживает профсоюз авиадиспетчеров.
Адлерский суд Сочи назначил на 24 ноября предварительное слушание уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Речь идет об инциденте, который произошел в аэропорту Сочи в июне прошлого года. Самолет компании Utair, выполнявший рейс в Тюмень, при движении по рулежной дорожке столкнулся с воздушным судном компании NordStar, прибывшим из Норильска (оба самолета — Boeing 737–800). Пассажиры и члены экипажей не пострадали; у одного воздушного суда оказалось повреждено крыло, у второго — хвостовая часть.
По факту происшествия краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело. В качестве обвиняемой была привлечена сотрудница управления воздушным движением Черноморского центра государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) Елена Балануца. Как следует из обвинительного заключения, 27 июня около 15 часов экипаж самолета NordStar, который должен был заехать на стоянку, сообщил диспетчеру об отсутствии на месте встречающего сотрудника; движение самолета прекратилось, хвостовая часть осталась на рулежной дорожке. В это же время по дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы двигался самолет Utair. По версии обвинения, диспетчер Балануца должна была запретить экипажу NordStar проводить рулежку без встречающего и не разрешать воздушному судну Utair двигаться, пока не будет убрана помеха. Следствие полагает, что диспетчер проявила преступную неосторожность.
Елена Балануца не признает вину и утверждает, что экипаж NordStar не докладывал ей об отсутствии встречающего, а лишь спросил, находится ли сотрудник на месте.
Пилоты NordStar и Utair, находившиеся на летном поле, не сообщали о каких-либо нештатных ситуациях, а визуального обзора данного участка аэропорта у диспетчера нет, настаивает Елена Балануца. По словам сотрудницы ГК ОрВД, инцидент произошел в момент высокой интенсивности воздушного движения, когда все сотрудники наземных служб аэропорта Сочи испытывают повышенную нагрузку.
Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров выступил в поддержку Елены Балануцы. «Попытка сделать диспетчера крайним очень возмущает профессиональное сообщество»,— заявил “Ъ” глава профсоюза Сергей Ковалев. Адвокат Игорь Чернецкий полагает, что следствие не в полной мере приняло во внимание заключение комиссии Росавиации по расследованию происшествия. По данным защитника, ведомственная комиссия пришла к выводу, что одним из факторов, способствовавших инциденту, стала общая нехватка ресурсов наземного обслуживания в аэропорту Сочи. Кроме того, предъявленный авиакомпаниями размер ущерба в 38 млн руб. представляется защите завышенным.
Редакция “Ъ” направила запросы в госкорпорацию по организации воздушного движения, авиакомпании NordStar и Utair, а также в Росавиацию. В пресс-службе Росавиации сообщили, что ведомство не является участником уголовного дела в отношении Елены Балануцы. Ответы на остальные запросы не получены.