По факту происшествия краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело. В качестве обвиняемой была привлечена сотрудница управления воздушным движением Черноморского центра государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) Елена Балануца. Как следует из обвинительного заключения, 27 июня около 15 часов экипаж самолета NordStar, который должен был заехать на стоянку, сообщил диспетчеру об отсутствии на месте встречающего сотрудника; движение самолета прекратилось, хвостовая часть осталась на рулежной дорожке. В это же время по дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы двигался самолет Utair. По версии обвинения, диспетчер Балануца должна была запретить экипажу NordStar проводить рулежку без встречающего и не разрешать воздушному судну Utair двигаться, пока не будет убрана помеха. Следствие полагает, что диспетчер проявила преступную неосторожность.