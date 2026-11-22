Оба Boeing 747 были выпущены в 1982 году. Второй использовался на регулярных рейсах. В правительственном самолете, который строился сразу как летающая президентская резиденция, были личные апартаменты Саддама Хусейна, конференц-зал, лаунж-зона со спальными креслами. В 1991 году накануне начала операции войск коалиции «Буря в пустыне», Ирак перегнал оба самолета в нейтральный Тунис, чтобы уберечь их от бомбардировок. С того времени они не покидали территорию международного аэропорта Тозер-Нефта на юге Туниса и не использовались по своему назначению.