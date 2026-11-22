На продажу выставлен самолет Саддама Хусейна за $900 тыс.
Авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу два самолета Boeing 747. Один из них использовался как правительственный борт для Саддама Хусейна и высшего руководства Ирака 35 лет назад. Как сообщает The Economic Times, это уже третья попытка продать эти самолеты. С предыдущего раза, который был в 2023 году, цена выросла почти вдвое — с $494 тыс. до $900 тыс. за каждый.
Оба Boeing 747 были выпущены в 1982 году. Второй использовался на регулярных рейсах. В правительственном самолете, который строился сразу как летающая президентская резиденция, были личные апартаменты Саддама Хусейна, конференц-зал, лаунж-зона со спальными креслами. В 1991 году накануне начала операции войск коалиции «Буря в пустыне», Ирак перегнал оба самолета в нейтральный Тунис, чтобы уберечь их от бомбардировок. С того времени они не покидали территорию международного аэропорта Тозер-Нефта на юге Туниса и не использовались по своему назначению.
Вернуть самолеты в Ирак не удалось сначала из-за международных санкций против страны, а затем из-за юридических споров и накопившихся долгов за стоянку в тунисском аэропорту. Вырученные от продажи средства могли бы пойти на покрытие долгов. Но после 35-летнего простоя оба воздушных судна не годны для полетов и нуждаются в ремонте.
Как пишет The Economic Times, Iraqi Airways продает самолеты «как есть», без каких-либо технических гарантий. Покупателю помимо цены самолета также придется оплатить обязательные сборы и взять на себя все сопутствующие расходы. Гарантийный залог для участия в аукционе требует внесения 20% от оценочной стоимости, или $180 тыс. за каждый самолет.