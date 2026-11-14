Министр транспорта США объяснил причины авиационного сбоя по всей стране
Сбой в системе управлениями воздушным движением США произошел из-за попытки модернизировать устаревшую инфраструктуру, заявил на пресс-конференции министр транспорта Шон Даффи. По его словам, попытка внедрить современные технологии перегрузила «невероятно устаревшую систему».
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В момент сбоя с радаров стала поступать непоследовательная информация. Была зафиксирована «нестабильность в коммуникационных и радиолокационных центрах и на вышках по всей стране», сказал министр.
Сколько еще продлятся задержки и отмены рейсов из-за введенного запрета на вылеты, пока неясно. Шон Даффи сообщил, что властям потребуется еще некоторое время, чтобы нормализовать движение.
Глава ведомства призвал Конгресс выделить финансирование на обновление инфраструктуры. «Это вопрос внепартийный. Это вопрос Америки. Мне нужно $50 млрд»,— сказал господин Даффи (цитата по ABC News).
Из-за сбоя в системе управления движением в США больше четырех часов действовал запрет на вылеты из всех аэропортов страны. По данным FlightAware, за это время авиакомпании отменили почти 5 тыс. рейсов и почти 10 тыс. вылетов были задержаны.