Камеры остались за бортом

На новые самолеты российского типа Ту-214, МС-21, импортозамещенный Superjet-100 уже будет изначально установлено оборудование. Но таких самолетов пока что будет не очень много. Все упирается в эти сертификационные требования. Еще есть вопросик по поводу камер в кабинах пилотов, потому что данные с камер могут теоретически попасть не в те руки, и злоумышленники смогут использовать видео в плохих целях.