Камеры остались за бортом
Кто заплатит за фиксацию дебошей в самолетах
Авиакомпании не успевают оснастить самолеты видеокамерами. По закону они должны установить системы видеонаблюдения в самолетах до 1 сентября 2027 года. Но российские перевозчики просят продлить сроки еще на три года. Дело в том, что на рынке до сих пор нет сертифицированных устройств, необходимых для выполнения этого требования, пишут «Известия».
Предполагается, что камеры будут записывать все, что происходит в кабине экипажа, в зоне подхода к ней, а также в пассажирском салоне. Такой видеоархив станет доказательной базой при разрешении конфликтов на борту, пояснил авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
«Допустим, пассажира сняли с рейса за дебош, против него начинается суд, и требуются какие-то доказательства его вины. Получается, на весы кладут слова дебошира против слов бортпроводника. Видеозапись в таком случае может стать доказательной базой для того, чтобы привлекать к ответственности дебошира. Иначе он просто скажет: “Я ничего не делал, никто не видел, что я кого-то оскорбил, побил, — это вам приснилось”».
Сложность в том, что на существующие самолеты, где этих камер нет, установить соответствующее оборудование очень сложно. Нельзя просто взять камеру и приклеить ее в салон на скотч. Требуется определенная переделка, вмешательство в проводку самолета. А для этого нужно одобрение производителя, соответствующая конструкторская документация и сертификация.
После 2022 года это практически невозможно, потому что официальных контактов с производителями нет.
На новые самолеты российского типа Ту-214, МС-21, импортозамещенный Superjet-100 уже будет изначально установлено оборудование. Но таких самолетов пока что будет не очень много. Все упирается в эти сертификационные требования. Еще есть вопросик по поводу камер в кабинах пилотов, потому что данные с камер могут теоретически попасть не в те руки, и злоумышленники смогут использовать видео в плохих целях.
За последние 15 лет сроки по обязательному оснащению самолетов видеокамерами переносились уже несколько раз. Но теперь МВД выступает против. В министерстве считают, что объективных причин для отсрочки нет. В качестве компромисса авиакомпании предлагают выдать бортпроводникам видеорегистраторы, которые крепятся на одежду. Такую технику используют, например, контролеры в общественном транспорте и инспекторы ГИБДД.
Однако стюардессы обратили внимание, что это может быть небезопасно. Например, при турбулентности регистратор может отстегнуться и травмировать пассажира. Есть и другие спорные моменты, отметила гендиректор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко:
«Когда происходит дебош на борту, пассажирам приходится делать видеозапись самим. А при наличии камер фиксация события будет идти автоматически, и себя защитить смогут как работники воздушного транспорта, так и сами пассажиры. Но возникает, конечно, очень много вопросов. Насколько безопасными будут нагрудные камеры при перелете?
Многие из них имеют литий-ионные батареи с определенной пожарной опасностью и электромагнитным излучением.
Кроме того, непонятно, насколько комфортно будет пассажирам осознавать, что наблюдение ведется постоянно, в том числе в контакте с бортпроводником. Необходимо также разобраться с международным законодательством, потому что меры коснутся и иностранных пассажиров. А когда самолет будет пролетать над другими странами, борт будет попадать под их законодательство. И защита частной жизни с точки зрения международных законодательств требует проработки».
Еще одной причиной, тормозящей процесс, авиакомпании называют стоимость системы видеонаблюдения.
По приблизительным оценкам, она обойдется в 20 млн руб. для каждого самолета. В эту сумму входит само оборудование и документация, работа конструкторского бюро, простой воздушного судна и интеграция системы. На это обращали внимание и в Госдуме. В марте 2026-го экс-депутат Владимир Ефимов предлагал направить эти деньги на поддержание летной годности самолетов. Вопрос, по его словам, более актуальный — с учетом геополитической обстановки.