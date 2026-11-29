Минтранс поддержал создание единого черного списка авиадебоширов
Глава Минтранса Дмитрий Ядров заявил в интервью ТАСС, что министерство поддерживает инициативу депутатов о создании единого черного списка авиадебоширов. Министр подчеркнул, что безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров остаются безусловным приоритетом.
Дмитрий Ядров отметил, что новый механизм позволит сделать грубое нарушение на рейсе одного перевозчика законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний. По его словам, законодательная база должна быть максимально действенной.
С 2018 года российские авиакомпании имеют право вести списки авиадебоширов и отказывать им в перевозке в течение года. Как напомнил Дмитрий Ядров, проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП по созданию единого списка авиадебоширов уже внесены в Государственную думу.