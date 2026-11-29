С 2018 года российские авиакомпании имеют право вести списки авиадебоширов и отказывать им в перевозке в течение года. Как напомнил Дмитрий Ядров, проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП по созданию единого списка авиадебоширов уже внесены в Государственную думу.