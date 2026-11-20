Цены на внутренние авиаперевозки «Аэрофлота» за девять месяцев выросли на 5%
За девять месяцев 2026 года цены на авиаперевозки на внутренних направлениях выросли примерно на 5%, сообщила «Ъ» пресс-служба «Аэрофлота». Группа отметила, что этот показатель ниже инфляции. В ноябре цены относительно этого же месяца 2025 года практически не изменились.
«Аэрофлот» прогнозирует, что тарифы авиакомпаний группы в 2027 году вырастут в пределах инфляционных значений. Кроме того, в пресс-службе отметили снижение пассажиропотока в последние месяцы. Это объяснили ограничениями в воздушном пространстве и перестроением маршрутной сети «Аэрофлота» в сторону более длительных маршрутов. Сильнее всего ограничения сказываются на коротких маршрутах: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и другие.
В марте 2026 года «Аэрофлот» впервые с 2024 года провел индексацию «плоских» тарифов — фиксированных цен на билеты, которые не меняются в течение года. Стоимость билетов на рейсы из Москвы в города Дальнего Востока повысилась примерно на 16%. В «Аэрофлоте» объяснили повышение тарифов значительным ростом расходов на наземное обслуживание в аэропортах.