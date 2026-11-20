«Аэрофлот» прогнозирует, что тарифы авиакомпаний группы в 2027 году вырастут в пределах инфляционных значений. Кроме того, в пресс-службе отметили снижение пассажиропотока в последние месяцы. Это объяснили ограничениями в воздушном пространстве и перестроением маршрутной сети «Аэрофлота» в сторону более длительных маршрутов. Сильнее всего ограничения сказываются на коротких маршрутах: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и другие.