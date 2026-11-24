В «Аэрофлоте» исключили дефицит мест в самолетах на российском рынке
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский не видит недостатка провозных емкостей на российском рынке. Об этом он заявил ТАСС на Транспортной неделе.
Провозные емкости — это максимальный объем пассажиров или грузов, который воздушное судно или авиакомпания может перевезти за определенный период времени.
«По всем направлениям мы видим достаточное количество емкостей с учетом возможностей российских и иностранных перевозчиков, которые присутствуют на российском рынке»,— сказал господин Александровский. Накануне он отмечал, что на ноябрь и декабрь компания выставила «большее количество провозных емкостей относительно прошлого года».