«По всем направлениям мы видим достаточное количество емкостей с учетом возможностей российских и иностранных перевозчиков, которые присутствуют на российском рынке»,— сказал господин Александровский. Накануне он отмечал, что на ноябрь и декабрь компания выставила «большее количество провозных емкостей относительно прошлого года».