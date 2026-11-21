В Новокузнецк не доставили 138 мест багажа, уточнили в прокуратуре. Вещи должны привезти 22 ноября. «Ситуация на контроле. От пассажиров в аэропорту получены заявления, они уехали (из аэропорта.— “Ъ”)»,— добавили в ведомстве.