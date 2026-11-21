Более 130 прилетевших в Новокузнецк пассажиров Nordwind не получили багаж
Часть пассажиров рейса Казань — Новокузнецк не получила багаж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Новокузнецк не доставили 138 мест багажа, уточнили в прокуратуре. Вещи должны привезти 22 ноября. «Ситуация на контроле. От пассажиров в аэропорту получены заявления, они уехали (из аэропорта.— “Ъ”)»,— добавили в ведомстве.
В пресс-службе аэропорта Новокузнецка заявили, что часть багажа не доставили из-за превышения загрузки самолета. «Это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности полета»,— указано в сообщении. Как уточняет «Интерфакс», речь идет об авиакомпании Nordwind Airlines.