Министерство энергетики России завершило подготовку документов, необходимых для рассмотрения вопроса о возобновлении зарубежных поставок авиационного керосина. Теперь соответствующая инициатива находится на рассмотрении правительства, сообщили ТАСС в ведомстве. Какой именно вариант решения обсуждается, в министерстве не уточнили.