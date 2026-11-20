Минэнерго подготовило документы для возможного возобновления экспорта авиакеросина
Министерство энергетики России завершило подготовку документов, необходимых для рассмотрения вопроса о возобновлении зарубежных поставок авиационного керосина. Теперь соответствующая инициатива находится на рассмотрении правительства, сообщили ТАСС в ведомстве. Какой именно вариант решения обсуждается, в министерстве не уточнили.
Окончательные условия возможного снятия ограничений будут определяться с учетом ситуации на внутреннем топливном рынке. В Минэнерго подчеркнули, что первоочередной задачей остается обеспечение российских потребителей авиационным керосином в полном объеме.
В настоящее время экспорт авиакеросина из России запрещен. Временное ограничение действует с 1 июня по 30 ноября 2026 года.