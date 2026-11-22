В США задержали около 45% рейсов Delta Air Lines из-за технического сбоя
Рейсы одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines задерживаются по всей территории США из-за сбоя в системе для расчета взлетной массы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
Утром в воскресенье по запросу перевозчика в хабе авиакомпании — международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта в штате Джорджия — была введена массовая задержка рейсов. Мера затронула только самолеты Delta Air Lines. Позже ограничение было снято.
По данным сервиса FlightAware, по состоянию на 14:00 по восточному времени (22:00 мск) было задержано около 45% всех рейсов авиакомпании. Всего из аэропорта Атланты с опозданием вылетели более 400 самолетов.
Представители авиакомпании сообщили, что работают над восстановлением работы системы планирования загрузки ALIS. Сотрудники временно перешли на ручной режим: наземные службы самостоятельно пересчитывают багаж и составляют погрузочные ведомости для пилотов.
Сбой произошел в самом начале периода праздничных поездок перед Днем благодарения в США. Как отмечает CNN, ожидается, что с 19 ноября по 1 декабря через аэропорт в Атланте пройдут более 4 млн пассажиров.
Delta Air Lines входит в число ведущих американских авиаперевозчиков. Компания выполняет около 5,4 тыс. рейсов ежедневно и обслуживает свыше 300 направлений в десятках стран.