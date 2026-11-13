В США временно запретили вылеты самолетов из всех аэропортов по требованию FAA
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны, сообщил Министр транспорта США Шон Даффи. По его информации, меры приняли из-за сбоя связи, затронувшего все районные центры управления воздушным движением. Министр написал об этом в соцсети X.
По данным сервиса FlightAware, к этому моменту были задержаны или отменены уже почти 7 тыс. авиарейсов. В уведомлении службы сообщается, что «все вылетающие рейсы должны оставаться на земле до дальнейшего распоряжения», а все прибывающие международные рейсы «будут обслуживаться в индивидуальном порядке», передает Axios. В ведомстве объяснили эти меры «чрезвычайными обстоятельствами» и «соображениями безопасности».
В последний раз общенациональный запрет на вылеты самолетов в США вводили в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов, отмечает Sky News. До этого такие же меры вводились после терактов 11 сентября 2001 года.