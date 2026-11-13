В США временно запретили вылеты самолетов из всех аэропортов по требованию FAA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны, сообщил Министр транспорта США Шон Даффи. По его информации, меры приняли из-за сбоя связи, затронувшего все районные центры управления воздушным движением. Министр написал об этом в соцсети X.