На свой страх и риск
Авиакомпании могут лишиться страхования военных рисков
Как стало известно “Ъ”, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может прекратить перестрахование военных рисков самолетов. Участники рынка опасаются, что это лишит авиакомпании полноценной защиты, при этом обязательства перед лизингодателями по возмещению стоимости утраченных бортов сохранятся. Лизингодатели могут потребовать запарковать самолеты, хотя эксперты полагают, что государство обяжет их принять эти риски.
РНПК уведомила авиаперевозчиков о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов, рассказали “Ъ” источники в семи авиакомпаниях. По их словам, изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками с начала октября, но официальных решений или письменных предложений пока нет. Речь идет о пересмотре действующих договоров с 1 января 2027 года.
Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Добряков подтвердил “Ъ”, что проблема обсуждается с авиакомпаниями, уточнив, что АЭВТ направила обращение в РНПК с просьбой не принимать окончательных решений без обсуждения темы с представителями авиакомпаний и страховщиков. От дополнительных комментариев до получения разъяснений РНПК он воздержался.
В РНПК заявили “Ъ”, что возможные изменения по части страхования от терроризма и военных рисков сегодня находятся в стадии предварительного обсуждения.
«Окончательного единого решения, единой позиции по этим вопросам еще не выработано, мы находимся в процессе переговоров и формирования единой позиции с представителями отраслевого сообщества»,— сообщили в компании.
РНПК этим летом начала пересматривать условия перестрахования военных рисков для собственников недвижимого имущества на фоне роста убытков, связанных с атаками на промышленные объекты и крупные склады. За январь—сентябрь 2026 года объем выплат РНПК увеличился почти вдвое и превысил 90 млрд руб. (см “Ъ” от 23 ноября).
Авиакомпании крайне обеспокоены ожидаемыми низкими лимитами выплат по рискам терроризма и диверсии при обсуждаемом существенном повышении ставок страхования. «При возникновении страхового случая получение выплаты, покрывающей полные расходы авиакомпании на восстановление или утрату имущества по каско, при предполагаемых лимитах будет невозможным»,— говорит источник “Ъ” в крупном перевозчике.
По его словам, кратное повышение ставок по этой части существенно увеличит финансовую нагрузку на авиакомпании, которые и так находятся в сложном положении в условиях санкций, повышения стоимости обслуживания самолетов, роста стоимости топлива, услуг аэронавигации и т. д. В отличие от других ситуаций, в случае с военными рисками перевозчики не могут повлиять на вероятность предполагаемого события, подчеркивают источники “Ъ”.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, сентябрь 2026 года, «Интерфакс»:
Сейчас эта компания (РНПК.— “Ъ”) перестраховывает все риски терроризма и диверсий и при этом продолжает оказывать услуги для ключевых отраслей на льготных условиях.
Источник “Ъ” в другой крупной авиакомпании рассказывает, что там рассматривали сценарий страхования рисков без участия РНПК. Но, по его словам, страховые компании «дали понять», что не готовы обеспечить необходимые объемы покрытия. Перевозчики, продолжает он, будут вынуждены фиксировать резервы под потенциальные убытки в качестве убытка по МСФО. «Для компаний уровня "Аэрофлота" это может быть крайне негативный сценарий»,— рассуждает он. Другой собеседник “Ъ” напоминает о предусмотренной законодательством обязанности РНПК принимать в перестрахование 50% передаваемого риска, и «пока неясно, как этот механизм будет работать при изменении условий покрытия». Наиболее уязвимыми окажутся небольшие авиакомпании, которым будет сложнее самостоятельно компенсировать потерю воздушного судна.
«Перевозчики финансово не смогут самостоятельно покрывать ущерб от военных рисков»,— подтверждает еще один источник “Ъ” в отрасли. По его словам, этот вопрос необходимо решать на правительственном уровне с привлечением всех сторон.
Собеседники “Ъ” на рынке поясняют, что авиакомпании обязаны обеспечивать страхование воздушных судов по договорам лизинга. «Подавляющая часть парка — это лизинговая техника, и авиакомпания обязана полностью возместить убытки лизинговой компании при повреждении или гибели самолета. Без страховки сделать это она не сможет»,— поясняет заместитель гендиректора по авиационному страхованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник. По словам источников “Ъ”, без перестрахования лизингодатели вправе потребовать вернуть самолеты, как это произошло в 2022 году, когда иностранные перестраховщики прекратили покрывать военные риски для перевозчиков в РФ (см. “Ъ” от 5 марта 2022 года). Тогда РНПК взяла все обязательства на себя и до сих пор условия не меняла.
Большинство приобретенных в собственность РФ после 2022 года иностранных самолетов принадлежит структуре Росавиации — «НЛК Финанс». В частности, это почти весь парк «Аэрофлота», половина парка S7 и «Уральских авиалиний». Еще часть бортов в собственности ГТЛК, «СберЛизинга» и «ВТБ Лизинга». В Минтрансе, Росавиации и опрошенных лизинговых компаниях “Ъ” не ответили. По словам близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, на сегодня сохраняется уверенность лишь в том, что ситуация по самолетам так или иначе будет решена и ни один из более 600 магистральных бортов не будет простаивать из-за страхования.
Если полис не покрывает повреждение самолета, в отношениях между сторонами убытки несет тот, на кого по договору возложен соответствующий риск. По общему правилу, говорит партнер юридической фирмы Orion Вадим Турцев, это арендатор или лизингополучатель с момента приемки самолета. Если риск возложен на авиакомпанию, она несет незастрахованные убытки за свой счет. Одностороннее заявление об отказе от ответственности само по себе этого распределения не меняет.
При кажущейся логичности, распространение на авиацию ограничений, разработанных для страхования недвижимости, было бы серьезной ошибкой, считает Илья Кабачник.
Он поясняет, что рост числа атак на промышленные и логистические объекты в 2026 году привел к резкому увеличению спроса на страхование, в том числе со стороны предприятий, ранее не страховавших свое имущество. В этих условиях решение РНПК предоставлять лишь частичную защиту с существенными ограничениями было обоснованным, считает эксперт. В авиации, подчеркивает он, ситуация принципиально иная.
В то же время господин Кабачник признает необходимость пересмотра стоимости покрытия. По его словам, в 2022–2026 годах РНПК не проводила существенной корректировки тарифов по военным рискам, в результате чего для российских авиакомпаний они оказались заметно ниже, чем для европейских перевозчиков, где стоимость такого страхования еще в 2022–2023 годах выросла в разы «с учетом изменившейся степени риска». «Но одно дело — пересмотр тарифов, а другое — отказ в полноценном страховании для клиентов, которые из года в год платят премии и не приносят убытков»,— говорит Илья Кабачник. Разумным решением, по его мнению, стал бы не полный или частичный отказ от действующих договоров, а планомерное изменение их параметров: адекватное повышение страховых премий и снижение совокупных лимитов ответственности.
Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко полагает, что в случае ограничения перестрахования военных рисков собственникам самолетов, вероятно, придется принять на себя эти риски. Но после первых серьезных событий отрасль сможет вновь поставить вопрос о необходимости соответствующего покрытия, предупреждает он. По мнению эксперта, вероятно, что в таком случае военные риски будут возвращены в страховые полисы и перестрахование при участии РНПК.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 1