Большинство приобретенных в собственность РФ после 2022 года иностранных самолетов принадлежит структуре Росавиации — «НЛК Финанс». В частности, это почти весь парк «Аэрофлота», половина парка S7 и «Уральских авиалиний». Еще часть бортов в собственности ГТЛК, «СберЛизинга» и «ВТБ Лизинга». В Минтрансе, Росавиации и опрошенных лизинговых компаниях “Ъ” не ответили. По словам близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, на сегодня сохраняется уверенность лишь в том, что ситуация по самолетам так или иначе будет решена и ни один из более 600 магистральных бортов не будет простаивать из-за страхования.