«Аэрофлот» сократил перевозки в октябре
Группа компаний «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за октябрь 2026 года и за первые 10 месяцев года.
С января по октябрь авиакомпания перевезла в общей сложности 24,9 млн пассажиров — на 1,0% меньше, чем годом ранее. Тем не менее пассажирооборот за указанный период вырос на 5,0%, а занятость кресел увеличилась на 2,1 процентного пункта и достигла 91,3%.
Результат нынешнего октября по объемам перевозок по сравнению с прошлогодним октябрем ухудшился: компания сократила приходящиеся на этот месяц перевозки пассажиров на 5,5%, до 4,5 млн человек.
Руководство «Аэрофлота» связывает снижение количества перевезенных пассажиров, в частности, с временными ограничениями в работе аэропортов и изменением структуры перевозок. «Провозные емкости с коротких линий (таких как Москва — Санкт-Петербург) были задействованы на протяженных маршрутах», — говорится в сообщении группы компаний.