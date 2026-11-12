«Аэрофлот» сократил перевозки в октябре

С января по октябрь авиакомпания перевезла в общей сложности 24,9 млн пассажиров — на 1,0% меньше, чем годом ранее. Тем не менее пассажирооборот за указанный период вырос на 5,0%, а занятость кресел увеличилась на 2,1 процентного пункта и достигла 91,3%.