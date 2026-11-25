В Москве из-за снегопада отменили более 30 рейсов
В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили 37 рейсов из-за снегопада. Еще 40 задерживаются более чем на два часа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.
Столичные авиагавани продолжают принимать и отправлять самолеты, отметили в министерстве. По данным на 15:00 мск, с начала суток было выполнено 538 рейсов. Чтобы оперативно обслуживать воздушные суда и пассажиров, задействован дополнительный персонал. Взлетно-посадочные полосы регулярно чистят и обрабатывают реагентами. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле, добавили в ведомстве.
В Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности. В центре погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу 25 ноября в Москве высота снежного покрова увеличится до 7–12 см. На дорогах в городе сохраняются гололедица и снежные заносы. В дептрансе предупреждали, что снегопад может продлиться до субботы, 28 ноября.