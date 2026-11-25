Столичные авиагавани продолжают принимать и отправлять самолеты, отметили в министерстве. По данным на 15:00 мск, с начала суток было выполнено 538 рейсов. Чтобы оперативно обслуживать воздушные суда и пассажиров, задействован дополнительный персонал. Взлетно-посадочные полосы регулярно чистят и обрабатывают реагентами. Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле, добавили в ведомстве.