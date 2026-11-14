В США сняли запрет на вылеты из аэропортов
Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на вылеты из всех аэропортов страны, передает The New York Times. Ограничения действовали более четырех часов. По данным FlightAware, за это время авиакомпании отменили почти 5 тыс. рейсов. Почти 10 тыс. вылетов были задержаны.
Общенациональный запрет на вылеты — крайне редкое явление в США. В последний раз его вводили в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов. До этого такие же меры вводились после терактов 11 сентября 2001 года.
В FAA сообщали, что запрет ввели «из-за сбоев в работе связи, затронувших несколько районных центров управления воздушным движением». Причина сбоев пока неизвестна. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин говорил, что произошедшее не вызвано кибератакой на авиационные системы и не имеет отношения к сбою в работе сервисов Microsoft, произошедшем накануне.
За несколько дней до сбоя FAA внедрило инструмент управления воздушным движением на базе искусственного интеллекта во все районные центры управления полетами. Господин Маллин сообщал, что сейчас специалисты проверяют возможную связь сбоя с работой ИИ.