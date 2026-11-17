CNN: ФБР изъяло вызвавшую сбой в авиасообщении США технику
Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло для проверки оборудование Федерального управления гражданской авиации, в работе которого 13 ноября возникли неполадки. Из-за этого в авиасообщении США произошел сбой. Сотрудники спецслужбы планируют воссоздать все условия, при которых произошел инцидент. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
«Что-то пошло не так с этим маршрутизатором, после чего он посылал множество сигналов в систему и перегрузил ее. По сути, Федеральное авиационное управление само устроило себе DDoS атаку»,— пересказал журналист CNN данные источников.
ФБР установило, что перед сбоем оборудование меняли на одном из объектов Федерального управления гражданской авиации в Эль-Дорадо (штат Арканзас). Заменой маршрутизатора занималась компания-подрядчик L3Harris. Один из фокусов расследования ФБР — почему работы проводились в пятницу, «в пиковое время для путешествий в США», добавил журналист CNN.
Из-за сбоя в авиасообщении США поздно вечером 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты и запретили все полеты более чем на четыре часа. В первый день сбоя было отменено около 9 тыс. коммерческих рейсов, а также примерно 3 тыс. рейсов частных бизнес-джетов.