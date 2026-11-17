Из-за сбоя в авиасообщении США поздно вечером 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты и запретили все полеты более чем на четыре часа. В первый день сбоя было отменено около 9 тыс. коммерческих рейсов, а также примерно 3 тыс. рейсов частных бизнес-джетов.