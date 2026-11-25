Правительство ввело запрет на экспорт авиационного керосина в начале июня, он действует до 30 ноября включительно. Ограничения на вывоз бензина распространяются в том числе на непосредственных производителей топлива. Оба запрета предусматривают исключения для поставок в рамках межправительственных соглашений.