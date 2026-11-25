Минэнерго России предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина
Министерство энергетики России предложило продлить запрет на экспорт авиационного керосина. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, срок действия ограничений будет зависеть от соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.
В декабре правительство также должно определиться с целесообразностью сохранения запрета на экспорт бензина после 31 января 2027 года. При принятии решения власти будут учитывать прогноз топливного баланса, подчеркнул Александр Новак.
20 ноября Минэнерго сообщило, что подготовило документы для возможного возобновления экспорта авиакеросина. В ведомстве тогда подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение потребностей российских авиакомпаний.
Правительство ввело запрет на экспорт авиационного керосина в начале июня, он действует до 30 ноября включительно. Ограничения на вывоз бензина распространяются в том числе на непосредственных производителей топлива. Оба запрета предусматривают исключения для поставок в рамках межправительственных соглашений.