FlyDubai планирует возобновить рейсы в Израиль с 3 декабря
FlyDubai с 3 декабря возобновит прямые рейсы из Дубая в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве после одобрения соответствующих органов. Об этом рассказал «РИА Новости» представитель авиакомпании.
«Рейсы доступны для бронирования через каналы Flydubai»,— сообщил представитель перевозчика. Компания приостановила полеты между Дубаем и Израилем 30 сентября после нападения на командира самолета. В тот день лайнер пришлось экстренно посадить в Саудовской Аравии.
В попытке теракта обвиняют второго пилота — 29-летнего гражданина Омана Хамама аль-Хаммами. Генпрокуратура ОАЭ уточняла, что он атаковал командира штатным аварийным топором и пытался захватить управление самолетом. До этого аль-Хаммами работал в Oman Air и был отстранен от полетов из-за радикальных взглядов.