«Рейсы доступны для бронирования через каналы Flydubai»,— сообщил представитель перевозчика. Компания приостановила полеты между Дубаем и Израилем 30 сентября после нападения на командира самолета. В тот день лайнер пришлось экстренно посадить в Саудовской Аравии.