Правительство направило еще 3 млрд рублей на достройку самолетов Ил-114–300

Ил-114–300 — модернизированный турбовинтовой Ил-114 с российскими комплектующими, системами и оборудованием. Его создают для региональных маршрутов, в том числе в труднодоступных районах. Предполагается, что самолет сможет летать с коротких и грунтовых полос, при низких температурах и сложной погоде. На внутренних линиях он должен заменить устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты того же класса. Рассчитан на 68 пассажиров.