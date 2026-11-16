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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

Правительство направило еще 3 млрд рублей на достройку самолетов Ил-114–300

Правительство России выделило дополнительные 3 млрд руб. на завершение строительства первых трех серийных пассажирских самолетов Ил-114–300. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вопрос о финансировании в правительстве рассмотрели 12 ноября.

ОАК

Ил-114–300 — модернизированный турбовинтовой Ил-114 с российскими комплектующими, системами и оборудованием. Его создают для региональных маршрутов, в том числе в труднодоступных районах. Предполагается, что самолет сможет летать с коротких и грунтовых полос, при низких температурах и сложной погоде. На внутренних линиях он должен заменить устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты того же класса. Рассчитан на 68 пассажиров.
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