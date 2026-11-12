Пассажирам стало просторнее
Занятость кресел «Аэрофлота» снизилась впервые с начала года
Группа «Аэрофлот» впервые с начала года отчиталась о снижении средней загрузки кресел в октябре. Показатель остается значительно выше общемировых значений и увеличился по итогам десяти месяцев. Но падение пассажиропотока группы за октябрь ускорилось до 5,5%. В отрасли указывают, что из-за опережающего снижения спроса перевозчикам выгоднее держать самолеты на земле, чем в воздухе.
Занятость кресел группы «Аэрофлот» (также включает «Россию» и «Победу») в октябре уменьшилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) год к году, до 92%, сообщила компания 12 ноября. Показатель снизился впервые с начала 2026 года. «Аэрофлот» объясняет динамику снижением занятости кресел на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) в октябре на 2,2 п. п., до 92,7%, что не было компенсировано аналогичным ростом на международных рейсах (МВЛ), до 91,1%. В сентябре занятость кресел на ВВЛ группы также снижалась, но меньшим темпом — на 0,8 п. п. год к году, до 90,8%, на МВЛ показатель рос на 2,5 п. п., до 89,6%. Занятость кресел по итогам десяти месяцев остается в положительной зоне, увеличившись на 1,3 п. п., до 91,4%.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году средний показатель в Европе составил 82,6%, по миру — 83,6%. В 2021 году у «Аэрофлота» загрузка составляла 80,3%. С 2022 года показатель по России рос, что объяснялось сокращением провозных емкостей.
Спад перевозок группы «Аэрофлот» в октябре ускорился до 5,5% год к году, до 4,5 млн пассажиров. На ВВЛ показатель снизился на 9,5%, до 3,1 млн пассажиров, на МВЛ — вырос на 4,9%, до 1,4 млн. За десять месяцев пассажиропоток снизился на 1,1%. На зарубежных линиях группа перевезла 12,5 млн человек, почти на 12% больше, чем годом ранее, перевозки на ВВЛ снизились на 5%, до 34,2 млн человек. Сокращение пассажиропотока в «Аэрофлоте» объясняют влиянием временных ограничений и перераспределением провозных емкостей с коротких рейсов, таких как между Москвой и Санкт-Петербургом, на более протяженные маршруты.
Статистики по всей отрасли за октябрь пока нет. В сентябре, по данным Росстата, авиакомпании сократили перевозки на 10,2% год к году, до 9 млн человек, за девять месяцев — на 5%, менее чем до 80 млн пассажиров.
По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, спад перевозок объясняется снижением провозной емкости — примерно на 5% в годовом выражении.
Особенно заметным это стало со второй половины года, когда перевозчики начали парковать часть самолетов. Источники “Ъ” полагают, что на ситуацию могли повлиять два ключевых фактора. Первый — это сложности с логистикой и поставками комплектующих из-за ближневосточного конфликта. Второй — рост затрат на поддержание летной годности всего авиапарка. В условиях ослабления рубля и снижения доходных ставок перевозчикам стало невыгодно поддерживать самолеты «на крыле», говорят источники “Ъ”. Кроме того, с замедлением роста МВЛ из-за ослабления рубля не произошло ожидаемого укрепления внутреннего спроса: перевозки на ВВЛ летом и в начале осени падали более существенно и «Ковры» объясняют только часть этого спада.
Сергей Александровский, глава «Аэрофлота», сентябрь 2026 года, ТАСС:
На коротких направлениях есть определенное смещение спроса на более прогнозируемые виды транспорта.
Если основная причина спада пассажиропотока в том, что поддержание провозных емкостей стало экономически нецелесообразно для авиакомпаний, то отрасль ожидает дальнейшее сокращение перевозок, считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Еще один собеседник “Ъ” добавляет, что отдельные участники рынка, включая «Аэрофлот», будут вынуждены поддерживать провозную емкость на необходимом уровне, несмотря на экономическую нагрузку. По его словам, снижение загрузки может продолжиться, если не изменятся фундаментальные факторы, из-за которых бизнес и потребители начали входить в режим экономии.