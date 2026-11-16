Посадка на западе
Уральский завод гражданской авиации нашел себе новый офис в Москве
Уральский завод гражданской авиации, занимающийся разработкой и производством авиатехники, заключил сделку по аренде 8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Верейская Плаза 3» на западе Москвы. Компания переводит офис с московского проспекта Маршала Жукова в более удаленный от центра район, что позволит оптимизировать затраты. Эксперты оценивают сделку в 240–270 млн руб.
О том, что авиапромышленное предприятие «Уральский завод гражданской авиации» арендовало 8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Верейская Плаза 3» на западе Москвы, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Плаза Девелопмент» (девелопер бизнес-центра) не ответили на запрос “Ъ”.
По оценке гендиректора Remain Дмитрия Клапша, за аренду такого объема помещений компании придется ежегодно выплачивать 270 млн руб., партнер Ricci Дмитрий Жидков оценивает сделку в 240 млн руб. в год. Эксперт добавляет, что из-за размера арендуемых площадей компания может получить дисконт.
В пресс-службе Уральского завода гражданской авиации пояснили “Ъ”, что подыскать новый офис пришлось из-за истечения срока арендного договора в офисе, который сейчас располагается в бизнес-центре «Жуков» на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Переезд мог быть связан с оптимизацией затрат за счет сокращения занимаемых офисных площадей, говорит Дмитрий Жидков. Кроме того, размещение в удалении от центра города позволит компании получить более качественные офисные площади за оптимальную стоимость, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
По итогам 2024 года выручка Уральского завода гражданской авиации достигла 62,2 млрд руб., увеличившись на 3,4% год к году. Чистая прибыль предприятия за этот же период сократилась примерно на 92%, до 223,3 млн руб.
Хотя основной спрос на офисы сосредоточен на объектах в сложившихся деловых районах, некоторые компании, стремящиеся оптимизировать расходы, вынуждены рассматривать площади за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), отмечает Дмитрий Жидков. В январе—ноябре 2026 года было реализовано 782 тыс. кв. м офисной недвижимости, при этом на сделки с бизнес-центрами за пределами ТТК пришлось около 58% от этого объема, по данным Екатерины Беловой.
Такими бизнес-центрами интересуются в основном промышленные предприятия, для которых близость к производствам является важным фактором, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. В районе за ТТК, по словам госпожи Беловой, вакантно примерно 1,1 млн кв. м офисных пространств. Эксперт поясняет, что такой большой объем предложения связан с высокой девелоперской активностью: за этот год здесь было введено 914 тыс. кв. м такой недвижимости, до 2030 года здесь может появиться еще 5,8 млн кв. м. Строительство офисов на удалении от существующих деловых кластеров, добавляет Сигуш Бабоян, стимулирует программа комплексного развития территорий, в рамках которой девелоперы жилья возводят объекты коммерческой недвижимости для получения льгот.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 9