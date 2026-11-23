Росавиация предупредила о возможном изменении расписании полетов или отмене рейсов в Москве из-за предстоящего снегопада. По прогнозу синоптиков, 24 ноября и до конца суток 25 ноября в Москве ожидаются метель и снег, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.