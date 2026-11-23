Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве из-за снегопада
Росавиация предупредила о возможном изменении расписании полетов или отмене рейсов в Москве из-за предстоящего снегопада. По прогнозу синоптиков, 24 ноября и до конца суток 25 ноября в Москве ожидаются метель и снег, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Аэропорты привлекут дополнительных сотрудников для обслуживания самолетов и пассажиров, указано в сообщении Росавиации. Службы аэропортов готовы перейти на усиленный режим и располагают необходимыми ресурсами для работы в непогоду. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор направят в аэропорты представителей для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров.
Гидрометцентр предупредил о сильном снеге, метели и гололедице в Москве и области днем 24 и 25 ноября. В Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.